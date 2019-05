Corsa olimpica, ecco gli assi

Simona Romanò

«Grande unità di intenti» e «effetti speciali».

È il leitmotiv che accomuna le dichiarazioni dei protagonisti al termine della video conferenza tra gli enti di Milano-Cortina, il Coni e il Comitato paralimpico e Brisbane, in Australia. Lì erano riunite le federazioni invernali internazionali e a loro attraverso una conferenza venivano illustrati i dettagli e sulle due candidature per ospitare i Giochi invernali del 2026. Ultimo passaggio ufficiale prima della sessione del Cio di Losanna dove il 24 giugno si deciderà la vincitrice tra Italia e Svezia.

Milano-Cortina hanno sfoderato tutte le carte: Alberto Tomba, dalle indimenticabili imprese sciistiche, sarà uno dei testimonial; tutti i rappresentanti della delegazione italiana saranno griffati Armani con divise personalizzate e per l'occasione sarà anche realizzato un inno olimpico con le parole di Mogol e le musiche di Ennio Morricone. Milano-Cortina procede a passi spediti con il presidente del Coni Giovanni Malagò che in caso di vittoria sarà presidente dell'eventuale Comitato organizzatore; mentre è ancora da definire il nome di chi occuperà lo strategico ruolo di amministratore delegato e che, di sicuro, sarà un manager di alto profilo.

Una squadra compatta si è presentata al Cio, formata da Governo, Coni, il sindaco Giuseppe Sala, il suo collega di Cortina e i governatori delle due regioni coinvolte nella corsa verso i cinque anelli. A sostenere la candidatura anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per il sottosegretario Giancarlo Giorgetti «il motto di Milano-Cortina è sognare insieme». Soddisfatto Sala pronto a «procedere su questa strada fino all'ultimo giorno», per strappare consensi.

