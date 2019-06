CORSA FINALE

Milano-Cortina 2026 fa la valigia per la Svizzera. Oggi il presidente del Coni Giovanni Malagò parte per Losanna, dove il 24 giugno i membri del Cio decreteranno la candidatura vincente a ospitare Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026. Con lui, una folta delegazione composta dai tecnici che hanno realizzato il masterplan, oltre al segretario generale Carlo Mornati e la coordinatrice della candidatura Diana Bianchedi. Una settimana per spostare definitivamente l'ago della bilancia a favore dell'Italia e battere così la candidatura concorrente di Stoccolma-Are. «Partiamo carichi di speranze, positività e ottimismo per questa grande sfida e partita olimpica», ha detto il presidente del Coni. Il 24 giugno ci saranno i sindaci di Milano e Cortina, i governatori di Lombardia e Veneto, Fontana e Zaia. E forse anche il premier Conte e il ministro dell'Interno Salvini.

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

