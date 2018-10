Corsa contro il tempo per salvare il piccolo Alex

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniSi sono messi in fila e hanno aspettato pazientemente il loro turno per farsi prelevare un campione di sangue e saliva. Sono stati più di 400 i milanesi che hanno voluto tentare di dare una speranza al piccolo Alex.Hanno capito quanto può essere grande il cuore di Milano i genitori di Alessandro Maria, il bimbo di un anno e mezzo affetto da una malattia genetica rarissima che gli lascia solo 5 settimane di vita. L'unica possibilità per il piccolo - che con i genitori Paolo Montresor e Cristiana Console vive in Inghilterra - è quello di trovare un donatore compatibile di midollo osseo. I genitori hanno deciso di tentare di trovare la persona compatibile attraverso una sorta di tour per tutta Italia. La partenza è stata mercoledì a Milano ed è stata una vera gara di solidarietà. Stesso copione anche ieri in piazza Sraffa, in zona Bocconi, dov'è stato allestito il gazebo dell'Admo, l'associazione donatori di midollo osseo, per selezionare i potenziali donatori: tantissimi studenti universitari ma anche lavoratori che hanno chiesto un permesso si sono messi in fila per essere tipizzati e censiti, nella speranza di trovare una compatibilità con il piccolo, nato prematuro e che soffre di linfoistiocitosi emofagocitica, malattia rarissima di cui soffrono solo lo 0,002% dei bambini. «Mi sono messa nei panni dei genitori del piccolo e ho sentito il dovere di assumermi questa responsabilità», ha raccontato Costanza, una studentessa di 22 anni di Economia che ha deciso di scoprire se può aiutare il piccolo Alex. Insieme a lei c'era anche Stella, 28 anni, studentessa lavoratrice. «Ho avuto un'esperienza personale simile - dice - per questo sono corsa appena ho saputo». I genitori del bimbo hanno ringraziato tutti con una e serie di messaggi su Facebook.riproduzione riservata ®