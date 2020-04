Corrieri fermi, la droga vola nei pacchi

Pacchi sospetti, mischiati a migliaia di colli di materiale sanitario piuttosto che di frutta. Oltre 150 chili di droga, suddivisi in diverse spedizioni, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza all'interno dell'area cargo dell'aeroporto di Malpensa. Tra i vari stupefacenti scoperti tra carichi di merci di ogni genere, soprattutto il khat proveniente dall'Etiopia, marijuana e hashish in arrivo da Stati Uniti e Spagna, ayahuasca (la cosiddetta droga degli sciamani, proveniente dal Perù), ma anche sciroppi, cioccolatini e biscotti alla cannabis e pasticche di ecstasy.

I pacchi spediti durante tutto il periodo di emergenza coronavirus, nel quale i cosiddetti corrieri ovulatori (che passano le dogane trasportando la droga nello stomaco) non possono viaggiare a causa del lockdown mondiale, sono stati individuati anche grazie ai cani delle unità cinofile. Tra i destinatari delle spedizioni, su richiesta della Procura di Busto Arsizio è stato arrestato un italiano residente a Pavia: giudicato per direttissima, ha patteggiato una pena a due anni di reclusione.(G.Sal.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 05:01

