Corriere trasporta in valigia 14 chili di polpette di eroina

In valigia nascondeva un carico da 400mila euro: 14 chili di eroina purissima, abbastanza per confezionare 30mila dosi destinate al mercato lombardo. È stato tradito dal nervosismo il corriere della droga nigeriano sbarcato a Malpensa da un volo proveniente da Abuja (Nigeria), via Addis Abeba (Etiopia).

Le Fiamme gialle hanno deciso di controllarlo dopo averlo visto innervosirsi durante la coda per le verifiche doganali sui passeggeri provenienti da Paesi extra europei. Hanno passato la valigia allo scanner e trovato la sopresa: sotto i vestiti c'erano 113 polpette di eroina, ricoperte da terriccio misto a spezie per eludere il fiuto dei cani antidroga. Il narcotest sulla sostanza ha confermato che si trattava di eroina. Il corriere, nigeriano di 30 anni, è stato arrestato dai doganieri e portato in carcere a Busto Arsizio. Le indagini cercheranno di chiarire a chi fosse destinata l'ingente partita di eroina.(G.Pos.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA