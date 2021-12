Corre nel tunnel della metro, poi si accascia per un infarto

Dopo una corsa folle sui binari della metropolitana, che ha costretto a bloccare la circolazione sulla linea 1 e 2, si è accasciato a terra per un arresto cardiaco. Un 35enne, di origini peruviane, è stato inseguito dagli uomini della sicurezza Atm e della polmetro per vari chilometri nelle gallerie della Rossa e della Verde. Poi, dopo 15 minuti di inseguimento, è stato colto da malore alla fermata Caiazzo. Lui, con il cuore fermo. Gli agenti che chiamano il 118 e i soccorritori che gli praticano il massaggio cardiaco, prima di trasportarlo in condizioni disperate al Niguarda.

Sono i fotogrammi di quanto accaduto ieri, poco prima delle 8, quando è scattato l'allarme: «Uomo in galleria». Secondo una prima ricostruzione, il 35enne è entrato nel tunnel a Pasteur. E da lì ha corso sottoterra fino a Loreto. Quindi, ha svoltato sulla M2 e a Caiazzo si è fermato: si è voltato verso gli agenti, ed è stramazzato. A quel punto, l'intera rete della metropolitana era già nel caos. Il traffico è lentamente ripreso dopo le 10. Resta da capire il motivo dell'insensato gesto e le cause dell'infarto. Verosimilmente, secondo la questura, l'uomo era sotto l'effetto di sostanze tupefacenti.(S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA