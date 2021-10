Corpus Domini, il corpo è arte

Paola Pastorini

Dal corpo vero a immaginato, rarefatto, digitale, volatile, bidimensionale. L'evoluzione della figura umana nell'arte contemporanea è al centro di Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell'anima, la mostra curata da Francesca Alfano Miglietti allestita da oggi al 30 gennaio a Palazzo Reale.

Con 111 opere di 34 artisti il percorso espositivo analizza con quadri, foto, video, installazioni, sculture, le nuove forme di rappresentazione del corpo. Dal corpo vero e sangue di Gina Pane alle tracce del corpo come il cumulo dei vestiti di Christian Boltansky (sette quintali di abiti neri omaggio ai minatori di Marcinelle). E poi le valigie del viaggio degli esuli, le medicine della malattia. Fino alla pura voce di Gino De Dominicis che diventa essa stessa opera d'arte.

Molti i musei, gli artisti, le gallerie che hanno collaborato, ripensando corpo e genere umano dopo (durante) il Covid. Tra gli artisti in mostra, Duane Hanson (foto), Fabio Mauri, Joseph Beuys, Carole A. Feuerman, Franko B, Ibrahim Mahama, Fabio Mauri.

«Il confine tra reale e immaginario è sempre meno riconoscibile», spiega Francesca Alfano Miglietti «come dimostra l'ossessiva presenza degli schermi nella nostra vita: computer, telefonino, tv, videogiochi. Lo schermo annulla la distanza tra lo spettatore e la scena, lo invita a immergersi dentro, gli offre una realtà a portata di mano, ma su cui la mano non ha alcuna presa».

Una stanza è dedicata alla critica d'arte Lea Vergine, scomparsa d'estate, con libri, foto, interventi critici.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA