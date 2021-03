Coronavirus, in un giorno 110 morti

In Lombardia si sono registrati 110 decessi per Covid. E questo porta il totale, da inizio pandemia, oltre la soglia dei trentamila decessi, esattamente a 30.085. Come se fosse sparita la seconda città della provincia di Bergamo, Treviglio, 30400 abitanti; o spazzata via la ridente Desenzano sul Garda, 29250 residenti. O ancora Abbiategrasso, con il suo naviglio, 30.994 cittadini. Numeri che fanno paura. Ieri sono stati 4.282 i nuovi positivi su 59.626 tamponi effettuati, con un rapporto del 7,1%. Negli ospedali ci sono 9 posti in più occupati in terapia intensiva per un totale di 845 pazienti gravi. Negli ospedali i ricoverati per Covid sono 7.178, 13 in più di martedì. I dimessi/guariti sono 2.256 in più per un totale di 577.693 persone (rispettivamente 5.778 dimesse e 571.915 guarite). A Milano e provincia i nuovi casi sono stati 1.062, di cui 401 in città. Quello della metropoli resta il dato più alto, seguito dai 790 nuovi contagi registrati in provincia di Brescia.

Nelle altre province: 495 a Varese; 357 a Pavia; 301 in provincia di Monza e Brianza; 279 a Como, 240 a Bergamo; 199 a Mantova; 195 a Cremona; 92 a Lecco; 88 a Sondrio; 60 a Lodi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 05:01

