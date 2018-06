Corona, più palestra che terapia anti coca

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniImpegno discontinuo, più ore dedicate alla palestra che alle sedute di terapia. Fabrizio Corona «fa fatica a stare all'interno» delle attività dell'affidamento terapeutico ed è stata altalenante la sua frequentazione del programma di recupero dalla dipendenza da cocaina.È la fotografia del percorso fatto dall'ex fotografo dei vip da febbraio scorso, quando ha lasciato il carcere di San Vittore, fino a oggi, contenuta nella relazione dello Smi, il Servizio multidisciplinare integrato, finita agli atti del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha deciso di rinviare a fine novembre la decisione sulla conferma o meno della misura alternativa al carcere che l'ex re dei paparazzi ha ottenuto in via provvisoria quattro mesi fa. I giudici, presieduti da Giovanna Di Rosa, nel loro provvedimento parlano di elementi positivi emersi nell'affidamento terapeutico per curare una dipendenza psicologica da cocaina ma anche di diverse criticità. E proprio per «meglio valutare» le problematiche emerse, puntano a avere più tempo. Così l'udienza è stata fissata per il 26 novembre prossimo e servirà una «relazione più approfondita» dell'Ufficio esecuzione penale esterna. Dopo questa prima relazione, nei prossimi mesi ne arriverà un'altra.Corona «apre piccolissimi spiragli introspettivi che però richiude» e esprime una «estrema sofferenza a stare all'interno del programma proposto». Per lui il sostituto pg Antonio Lamanna aveva chiesto il ritorno in carcere, evidenziando una serie di violazioni commesse dall'ex agente fotografico, tra cui i commenti offensivi rivolti all'operato del sostituto pg Maria Pia Gualtieri, la quale nel processo d'appello sui soldi in contanti ha chiesto di portare la condanna a 2 anni e 9 mesi e di riconoscerlo colpevole di tutti i reati. «Non ha capito un c...», aveva gridato l'ex fotografo dei vip davanti alle telecamere. I giudici, invece, hanno preferito aspettare ancora.riproduzione riservata ®