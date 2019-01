«Corona a Rogoredo, va rimesso in carcere»

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Corona deve tornare in carcere perché avrebbe violato più volte la legge nell'ambito del programma terapeutico di affidamento in prova. L'episodio più grave è quello del 10 dicembre scorso, quando Corona, pur avendo il divieto di frequentare i tossicodipendenti, è andato nel boschetto della droga per girare un servizio per Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7. Abbastanza perché l'avvocato generale Nunzia Gatto, in rappresentanza della Procura generale, chiedesse la revoca della misura alternativa al carcere, che nel febbraio scorso ha consentito Corona di lasciare San Vittore. Stando alla ricostruzione del magistrato, Corona avrebbe finto in quell'occasione di comprare ddroga. La richiesta di revoca dell'affidamento verrà discussa davanti al Tribunale di Sorveglianza in una data ancora da fissarsi. La notizia è emersa a margine dell'udienza di ieri in cui si è discussa, invece, la richiesta da parte dell'avvocato generale Nunzia Gatto di sospendere provvisoriamente l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza ha confermato nelle settimane scorse l'affidamento in prova all'ex agente dei vip. I giudici si sono riservati di decidere.(A.Cal.)