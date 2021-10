Cordusio, la bici va in metrò

Simona Romanò

Le biciclette si possono parcheggiare anche nel mezzanino del metrò. È stata la stazione Cordusio, sulla M1, la prima a trasformarsi in ciclostazione: un locale nel corridoio dove posteggiare la bici (al massimo ce ne stanno 50) per chi arriva pedalando (ma non solo), così da proteggerla dalle intemperie e scongiurare furti oppure atti di vandalismo, molto frequenti a Milano. «Il parcheggio bici è gratuito ed è predisposto per essere riservato a tutti i possessori della tessera elettronica Atm in corso di validità, senza che questa necessariamente contenga un titolo di viaggio caricato», spiegano da Palazzo Marino. «Per entrare basta avvicinare la tessera al lettore apposito, installato proprio sulla porta d'ingresso». La velostazione è aperta dalle 5,30 all'1 di notte e le biciclette possono essere lasciate per un massimo di 90 giorni.

È solo l'ultimo di una serie di tasselli che compongono il piano Atm per andare incontro agli utenti che vogliono coniugare, per gli spostamenti cittadini, l'uso dei mezzi pubblici con quello delle due ruote. In precedenza, infatti, erano state aperte due velostazioni all'aperto a Comasina M3 e Abbiategrasso M2, mentre delle rastrelliere sono state posizionate nei parcheggi di Lampugnano M1, San Leonardo M1, Bisceglie M1, Molino Dorino M1 e Romolo M2. Il bilancio complessivo è di 7.674 rastrelliere distribuite in città, per un totale di 33.640 stalli, quando erano 6.016 nel 2015 per 25.955 posti: «ovvero un incremento del 30% in 6 anni», rimarcano dal Comune. Per creare la ciclostazione sotterranea di Cordusio sono stati eseguiti dei lavori di restyling: «è stata montata un'apposita canalina aggancia bici lungo le scale», illustrano i tecnici. È stata disegnata un'apposita segnaletica, oltre ad aprire nuovi servizi igienici. È concesso lasciare solo bici tradizionali, quindi è vietato per quelle elettriche e i monopattini. E, come per i posteggi delle auto nelle stazioni di interscambio, è incustodita. Però, l'intera area della stazione è videosorvegliata.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA