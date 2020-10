Coprifuoco: rabbia e molotov

Simona Romanò

Molotov e sassi contro la polizia. I vetri di un tram frantumati. Petardi e fumogeni lungo corso Buenos Aires. Ieri sera la via dello shopping è rimasta in balia di oltre quattrocento rivoltosi, che si sono radunati all'improvviso poco dopo le 20,30. Il tam tam è partito via social per manifestare contro le nuove misure anti-Covid varate dal governo, tra cui la serrata di bar e ristoranti alle 18: i contestatori hanno danneggiato dehors, rovesciato i cassonetti, mentre le transenne, usate per il Giro d'Italia, sono state lanciate nelle scale del metrò. Anche a Milano, nel primo giorno di saracinesche abbassate è degenerata la protesta: il corteo non autorizzato, formato da italiani e stranieri, alcuni militanti di Forza Nuova ma anche anarchici, da piazzale Loreto si è diretto, quando ormai erano le 22, verso l'arteria commerciale. Per poi proseguire verso la sede della Regione al grido di «libertà, libertà» Qui, è partito un fitto lancio di pietre, bottiglie e grossi petardi contro l'edificio. Tensione alle stelle, poco dopo le 22.30, esattamente mezz'ora prima dell'inizio del coprifuoco che i manifestati non volevano rispettare. Inevitabile, quindi, lo scontro con gli agenti in tenuta antisommossa: nei pressi di via Melchiorre Gioia hanno disperso i contestatori con i lacrimogeni. Quindici persone portate in questura e un poliziotto è rimasto ferito in modo non grave, colpito da un oggetto in testa. Scene di guerriglia urbana con i rivoltosi che hanno anche sfondato i vetri del tram della linea 9 in viale Monte Santo e vandalizzato le macchine della polizia locale.

La giornata era iniziata con un due sit in di ristoratori e gestori di bar. Il primo, pacifico, davanti alla prefettura con bandiere tricolore e striscioni. Poi, ad alta tensione, quello davanti a Palazzo Lombardia, presidiato dalla polizia: urla, insulti ai giornalisti, slogan contro il governo. E anche qualche idee negazionista: «L'influenza uccide migliaia di persone e non è il Covid», ha gridato qualcuno fra gli applausi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 05:01

