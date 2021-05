Coppie tra crisi e matrimoni, a teatro il ritorno del musical

Un musical, finalmente. Al Teatro Martinitt da domani al 30 maggio Tomorrow Morning del britannico Laurence Mark Wythe va in scena nella rilettura italiana della romana Compagnia A.M.O. Successo off-Broadway vincitore del Jeff Awards nel 2009, Tomorrow Morning è il primo musical - in formato mini, con quattro attori in scena - a riportare canto, danza e prosa in chiave brillante sulla piazza milanese.

È la divertente storia di due coppie, una di 35enni in via di separazione e una di 25enni sul punto di sposarsi. «Una bella responsabilità quella di riportare il musical in città, ci rende felici spiega Valeria Monetti, protagonista con Piero Di Blasio, Stefania Fratepietro e Daniele Derogatis Per me poi, che sono nata a Milano e ho vissuto a Paullo fino ai tredici anni, un significato in più». Una storia, quella raccontata dai quattro perfomer, ricca di romanticismo: «È la nostra firma come compagnia: spiega Monetti scegliere storie in cui l'amore sia al centro della scena».(F.Gat.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA