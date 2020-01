Coppia nel canale: lei grave, lui sparito

Lei è stata trovata verso le otto del mattino da un passante, di fianco all'auto in bilico su un canale, in un grave stato di ipotermia dopo una notte all'addiaccio. Di lui invece nessuna traccia: i soccorritori lo hanno cercato per tutto il giorno, anche con un elicottero, ma invano.

Protagonisti di un incidente drammatico in una stradina tra i campi a Cisliano, in via Cascina Roncaglia, nell'hinterland ovest di Milano, due anziani di 80 anni, marito e moglie, residenti nel capoluogo, in zona Bande Nere. Nella tarda serata di domenica, mentre percorrevano la strada secondaria fra Abbiategrasso e Milano, la loro Volkswagen Polo è finita fuori strada, in un fossato che corre parallelo alla strada. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'anziano ha cominciato a vagare per cercare aiuto. Ha raggiunto un'azienda agricola di Cisliano ed ha chiesto aiuto. Mentre veniva allertato un carro attrezzi si è allontanato, forse per tornare dalla moglie. Ieri mattina un passante ha notato l'auto e ha chiamato i soccorsi. Le condizioni dell'anziana, in grave stato di ipotermia, sono subito apparse molto gravi: è stata trasportata in elicottero all'ospedale Niguarda. Vicino all'auto c'era anche il cagnolino della coppia. Del marito invece non c'era alcuna traccia. La zona è stata setacciata fino al calare del buio, ma invano. L'ipotesi è che si sia perso nelle campagne in stato di choc e che sia caduto in un canale di irrigazione. Sul caso indagano i carabinieri delle Compagnie di Abbiategrasso e di Corsico.

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

