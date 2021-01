Coppa Italia: Roma flop nei quarti va lo Spezia

Addio Coppa Italia e si apre la crisi della Roma di Fonseca; all'Olimpico giallorossi ko 4-2 negli ottavi (e a rischio partita persa a tavolino per aver effettuato 6 sostituzioni invece di 5). Nei tempi regolamentari la Roma aveva recuperato da 0-2 a 2-2; i liguri in vantaggio con Galabinov su rigore e con Saponara, poi al 43' del primo tempo altro rigore firmato da Pellegrini. Il pari giallorosso al 73' con Mkhitaryan; c'era poi il tempo di vedere Mayoral mangiarsi un paio di gol incredibili. Nei tempi supplementari Roma in nove per l'espulsione per doppia ammonizione di Mancini e poi il rosso a Pau Lopez per un'uscita fallosa da Mai dire gol. Infine, il gol della vittoria di Verde al 107', poi ancora Saponara al 119'.

Oggi pomeriggio (ore 15) intanto torna il campionato con il recupero della decima giornata, Udinese-Atalanta; la squadra di Gasperini con un successo potrebbe portarsi al terzo posto, davanti a Napoli e Roma, in piena zona Champions.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 05:01

