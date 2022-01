Coppa Italia, la Lazio ai quarti grazie a Ciro: troverà il Diavolo

Lazio ai quarti di Coppa Italia dopo 120' tirati contro l'Udinese all'Olimpico. Decide una rete del solito Immobile, a bersaglio al minuto 106. La squadra di Sarri affronterà il Milan. Oltre a Inter-Empoli, oggi alle 17,30 c'è Sassuolo-Cagliari, mentre domani (alle 21) chiude gli ottavi Roma-Lecce.

E ieri il giudice sportivo di A ha deliberato la sconfitta a tavolino della Salernitana con l'Udinese e un punto di penalizzazione della squadra campana. Il giudice ha deciso «di applicare alla U.S. Salernitana le sanzioni previste dall'art. 53 Noif» per la mancata disputa della gara in oggetto in merito alla gara non disputata il 21 dicembre scorso per la mancata presentazione dei campani dopo lo stop da parte dell'Asl di Salerno. In classifica l'Udinse sale a 23 punti mentre la Salernitana scivola a 10.(M.Zor.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

