Coppa Italia, i derby di Milano e Roma solo in finale: le big in campo a gennaio

Marco Zorzo

MILANO - I derby più sentiti possibili solo in finale: è questo l'esito dei sorteggi di Coppa Italia 2019-20 che vede Napoli, Lazio, Atalanta e Inter da una parte del tabellone e Milan, Torino, Roma e Juventus dall'altra.

Per la prima possibile stracittadina, bisognerà osservare il cammino di Torino e Juventus che potrebbero affrontarsi in semifinale. E ai quarti, il prossimo 29 gennaio, probabili big match tra le otto teste di serie Roma-Juventus, Milan-Torino, Napoli-Lazio e Atalanta-Inter. A dare il via alla Coppa Italia domenica 4 agosto, con il primo turno, le squadre di serie C e D. La settimana successiva, vale a dire domenica 11 agosto, faranno il loro ingresso nella competizione i club di serie B. Per vedere in scena le migliori della serie A bisognerà aspettare gli ottavi di finale, tra il 15 e il 22 gennaio 2020.

Tra meno di due settimane inizierà, dunque, ufficialmente la stagione della Casertana di Ciro Ginestra e sarà il Ceravolo di Catanzaro lo stadio che vedrà l'esordio dei falchetti. Con il piazzamento-playoff ottenuto alla fine della scorsa stagione i falchetti hanno anche conquistato l'accesso al tabellone della Tim Cup e saranno una delle 78 squadre inserite nel tabellone tennistico che è stato sorteggiato ieri pomeriggio nella sede milanese della Lega di serie A.

I rossoblù, come altre 27 squadre di Lega Pro, tranne Carpi e Padova, e le 9 dei Dilettanti giocheranno il primo turno.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA