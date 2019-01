Coppa Italia, domani Piatek sarà titolare contro il Napoli

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Andrea Conti (se recupererà dall'affatticamente muscolare), Castillejo, magari Borini, certamente Piatek. Sarà l'ultimo arrivato la grande attrazione di San Siro, nella sfida a eliminazione diretta (ancora) contro il Napoli di Coppa Italia, domani sera (in caso di vittoria possibile derby con l'Inter in semifinale). L'attaccante polacco, entrato a 20 minuti dalla fine, ha convinto per voglia ed entusiasmo. Piace a tifosi, società e soprattutto a Gattuso che lo ha paragonato a Tomasson: «ne ho parlato con Maldini, anche se è meno piranha nel pressing». Ora l'attaccante polacco ha il compito di non far rimpiangere Higuain, risolvere il problema del gol e di trascinare il Milan in Champions. Un problema, quello del gol, che esiste. C'è poco da fare, bisogna segnare di più (6 reti all'attivo nelle ultime 9 partite).Il Diavolo non segna molto ma subisci pure poco: soltanto 3 le reti da metà dicembre su 9 partite (7 di campionato più l'ottavo di Coppa Italia con la Samp e la finale di Supercoppa con la Juve). Insomma, Piatek deve fare il suo e magari in una competizione che è per tante ragioni un obiettivo vero di questa stagione.(L.Ucc.)