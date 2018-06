Convivio, shopping di cuore

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fare shopping e aiutare la ricerca. Torna da oggi a domenica, in una nuova sede, Convivio la mostra-mercato promossa dal mondo della moda a sostegno dell'associazione no profit Anlaids. Edizione 14esima, orfana di Franca Sozzani, storico direttore di Vogue, si è trasferito negli spazi di The Mall Big Spaces. Come sempre funziona la formula di vendita di gioielli, profumi e cosmesi, calzature, viaggi e turismo, enogastronomia di alta gamma, al 50% del prezzo. La manifestazione è nata nel 1992 da un'idea di Gianni Versace, insieme a Gianfranco Ferrè, Giorgio Armani e Valentino, sempre sostenuto da Franca Sozzani e oggi da Emanuele Farneti con Vogue Italia. non solo frivolezze. anche incontri e dibattiti.Dal 6 10 giugno. Piazza Lina Bo Bardi 1. Ingresso libero- info conviviomilano.it