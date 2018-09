Contrordine, Lautaro Martinez torna a casa: niente Argentina

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Contrordine: Lautaro liberato a sorpresa dall'Argentina. Dei due nerazzurri al seguito della Seleccion sembrava Icardi il più infortunato. E invece, nella prima mattinata di ieri, la Federcalcio albiceleste, con un comunicato, ha esentato Lautaro Martinez dal doppio impegno (tra California e New Jersey, sabato e mercoledì) amichevole contro Guatemala e Colombia per «un problema al polpaccio sinistro». Per El Toro, quindi, rientro ad Appiano già nel weekend, dopo aver assisti da spettatore (non pagante) alla partite di sabato tra Argentina e Guatemale, in programma a Los Angeles.Discorso differente, invece, per Maurito, che è rimasto con la Nazionale del neo ct Scaloni per recuperare dall'infortunio al quadricipite destro e disputare uno spezzone di gara contro i Cafeteros, nel secondo test match negli States. Caso-Asamoah, infine, aperto e chiuso in poche ore dal portavoce del Ghana: «Non è infortunato, giocherà contro il Kenya».