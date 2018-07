Controlli e perquisizioni sui Bastioni

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I residenti chiedevano da tempo un intervento deciso e risolutivo, non sorprende quindi l'espressione di stupore e di sollievo durante il blitz di polizia e guardia di finanza nei giardinetti di via Vittorio Veneto e lungo i Bastioni di Porta Venezia.I bivacchi degli extracomunitari avevano raggiunto un livello di inciviltà inaccettabile a partire proprio da loro che erano costretti a vivere così, su materassi sporchi infilati tra le siepi invase di topi. O, peggio, direttamente sull'erba. Ieri pomeriggio durante l'operazione congiunta sono state controllate venti persone. Sette migranti sono stati portati in questura per accertare la loro posizione in relazione al permesso di soggiorno e eventuali violazioni di altri provvedimenti in materia.Nei giardini di Porta Venezia stazionano per lo più eritrei, ma ci sono anche nordafricani e sudamericani. Le indagini degli ultimi anni hanno dimostrato che quello è il punto di sosta per moltissimi che attendono i passeur - i trafficanti di clandestini su strada - per raggiungere l'Austria, la Germania e gli altri Paesi del nord Europa. (S.Gar.)