Controlli «a campione, ma serrati», dicono dalla Prefettura, per le nuove restrizioni anti-Covid salva Natale che hanno portato in una settimana a 259 sanzioni.

Dal 6 al 12 dicembre sono state controllate 68.294 persone: a tutte è stato chiesto il green pass, principalmente sul trasporto pubblico Atm, dov'è obbligatorio quello base. E proprio sui mezzi sono stati multati, con una sanzione di 400 euro, 119 passeggeri. Il primo a essere pizzicato, il 9 dicembre, un 60enne che viaggiava sul bus 58 con la carta verde di un altro: oltre alla multa, è scattata la denuncia per sostituzione di persona. Sono 140 i sanzionati senza mascherina, obbligatoria anche all'aperto nel centro storico (per un'ordinanza del Comune), da San Babila fino al Castello. Per i locali, dove dal 6 dicembre per mangiare all'interno occorre il super green pass, sono state effettuate 2.366 ispezioni, che hanno portato a 39 multe. E nel weekend stretta sulle discoteche. I Nas tra Milano e Monza hanno sanzionato 4 clienti sui 249 controllati, due titolari e un dipendente sprovvisto di pass.

I controlli proseguono per contenere l'aumento di contagi: ieri il tasso di positività era al 2,7%. Più 27 ricoverati nei reparti Covid e nessun nuovo degente in rianimazione. Tanti i decessi: 23. (S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

