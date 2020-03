Controllate 9000 persone al setaccio le auto sull'A4

Sono state 8932 le persone controllate dalle forze dell'ordine martedì a Milano e provincia. Di queste, 277 sono state denunciate sulla scorta dell'articolo 650 del Codice penale, ovvero per l'ormai famosa inosservanza provvedimenti dell'autorità, in questo caso relativa a limitare le uscite ai casi di comprovata urgenza. Nessun denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale. Sono stati invece 4.758 gli esercizi controllati, 7 i titolari denunciati, uno multato mentre è stata decisa la chiusura di due attività commerciali.

Ieri sono scattati controlli capillari sull'A4, tra Milano e Bergamo. La Stradale ha istituito un posto di blocco per controllare tutti gli automobilisti. In autostrada si è formata una coda chilometrica di auto e tir.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 05:01

