Contro la movida selvaggia delle notti di Milano «cerchiamo di fare il possibile». Così il sindaco Sala commenta l'ultimatum di due mesi dato a Palazzo Marino da sei comitati di residenti nelle zone calde del divertimento per intervenire sul caos. Poi, hanno annunciato «proseguiremo per vie legali».

«Sulla questione bisogna trovare il giusto equilibrio con la necessità di far lavorare i commercianti. Abbiamo assegnato già 45mila metri quadrati all'aperto gratuitamente» ha commentato Sala, a margine della commemorazione della strage di via Palestro. «Ovviamente poi l'equilibrio va trovato con i cittadini che sono disturbati dal troppo rumore, è un equilibrio impossibile da trovare, ma necessariamente da ricercare con continuità».

