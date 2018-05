«Contro la Juventus serve un gran Milan»

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - «Il Milan ha una voglia matta di fareuna gran finale». Firmato Jack Bonaventura, che aggiunge: «Possiamo dire la nostra anche se l'avversario si chiama Juventus». Parole di uno di quelli che con Rino Gattuso è tornato a essere un fondamentale. «Ci ha dato una grande mano. Siamo grati per quello che ha trasmesso e quello che è riuscito a darci da quando è arrivato. Ora siamo in una buona condizione, proviamo a fare questa partita al massimo delle nostre possibilità».Anche Suso come Calhanoglu applaude il suo allenatore: «Lui sa arrivare alle persone, la sua comunicazione con la squadra in questo ultimo mese è stato importante, è una qualità che lui ha».Obiettivo alzare al cielo la Coppa Italia: «Cercare - dice ancora Bonaventura - di non subire la Juventus e attaccare quando ci sarà l'opportunità». Poi tocca ad Alessio Romagnoli giocare a parole la finalissima di Roma: «È normale: la Juve è forte, sono sette stagioni che trionfa in Italia. Due anni fa abbiamo fatto una grandissima partita, purtroppo è finita male. Anche quest'anno in campionato, pur perdendo, abbiamo fatto grandissime partite per questo il divario sembra diminuito».Una finale che vale molto per il Milan che potrebbe anticipare il suo ingresso in Europa. Una gara che Suso gioca, Biglia più no che sì ma l'argentino farà di tutto per esserci, per poter essere in campo. Test decisivo questa mattina prima di prendere il treno direzione Quirinale, dove la squadra rossonera sarà ricevuta dal presidente della Repubblica prima di indossare nuovamente maglia e pantaloncini da gioco. Gattuso ha già in mente l'undici titolare, quello che non prevede Lucas in mezzo al campo. «Lui è un pazzo scatenato, vuole lavorare sempre e stare sempre con noi».Parole di qualche settimana fa, quando il problema alle due vertebre sembrava impossibile da superare, quando lo stesso allenatore disse che era «ancora lontano dallo stare bene». Lucas è una testa dura e non si è ancora arreso all'idea di non poter affrontare la Juventus, vincere il suo primo trofeo in maglia rossonera. Di sicuro la sua presenza al Mondiale con l'Argentina non sembra più in discussione. Chi ci sarà, e non c'erano dubbi in proposito, è invece Suso che è tornato ad allenarsi con i suoi compagni e vuole essere decisivo.riproduzione riservata ®