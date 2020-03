MILANO - Domenica pomeiggio (non più all'ora di pranzo ma alle 15) a San Siro non mancherà solo il pubblico. Non ci sarà nemmeno Gigio Donnarumma, bloccato ancora dalla caviglia sinistra infortunatosi contro la Fiorentina. Un problema che lo sta constringendo di continuo ad allenarsi a parte, lontano dai suoi compagni di squadra. E che lo costringerà a saltare la gara contro il Genoa dove ci sarà invece l'esordio da titolare nel Milan per Asmir Begovic. Stefano Pioli, fatta eccezzione per Gigio, avrà tutta la rosa a completa disposizione. Rispetto alla gara di Coppa Italia, poi non giocata, torneranno a disposizione Theo Hernandez sulla sinistra, Castillejo largo a destra e Ibrahimovic al centro dell'attacco. Un Milan pronto a tornare in campo e continuare la rincorsa verso l'obiettivo Europa.

A tre mesi dalla fine del campionato non ci sono novità sul rinnovo di Bonaventura. Jack a giugno potrà lasciare il Milan a zero e firmare per la Roma.(L.Ucc.)

