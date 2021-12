Contratti «fittizi» stipulati tra aziende compiacenti e lavoratori, assunti solo sulla carta, con la presunta regia di sigle sindacali lombarde della Cisl, che avrebbero tratto da questo «sistema» un doppio vantaggio. I finti dipendenti per il periodo di prova ricevevano lo stipendio dalle imprese, ma di fatto prestavano servizio per le associazioni sindacali, e poi venivano «distaccati» in «aspettativa sindacale non retribuita»: non li pagavano le società ma i sindacati, come prevede la legge, e i contributi previdenziali, però, venivano versati dall'Inps, ignaro di tutto. È per l'accusa di truffa all'istituto pensionistico che la Finanza, nell'inchiesta del pm Paolo Storari, ha sequestrato oltre 600mila euro a una serie di sigle della galassia Cisl fra Milano e Lombardia. Tra i 12 indagati anche dirigenti. «Attendiamo l'esito con piena fiducia del lavoro della magistratura», ha dichiarato il segretario generale Cisl Luigi Sbarra. Resta da capire perché le imprese si prestassero ad assumere dipendenti che non lavoravano per loro.



