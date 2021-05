Conto alla rovescia per il Giro d'Italia 2021, che partirà domani da Torino con la cronometro di 9 km. Si tratta della prima grande corsa a tappe, che porterà poi ai grandi appuntamenti stagionali come gli Europei di Trento e i Mondiali nelle Fiandre (a settembre), ma soprattutto alle Olimpiadi di Tokyo in estate. E grande osservatore della Corsa Rosa è senz'altro il ct azzurro Davide Cassani.

Si torna sulle strade del Giro, anche se per l'emergenza Covid sarà ancora blindato.

«L'assenza del pubblico si fa sentire. La gente ti dà carica, ma i corridori sono talmente concentrati che alla fine per loro questo isolamento conterà poco».

Tanti i campioni che si daranno battaglia, come il talento del momento Evenepoel.

«E' un fenomeno. Credo sia la prima volta che si parli di un giovane che non corre da 9 mesi e non ha mai partecipato a una corsa a tappe e viene subito inserito tra i favoriti. Per questo sono curioso di vedere cosa farà, perché il belga ha dimostrato di non avere doti comuni, non solo tecniche ma mentali».

Tra i grandi favoriti ci sono Bernal, vincitore al Tour 2019, ma anche Yates, che vuole vendicarsi di quanto accaduto nel 2018.

«Non c'è un vero favorito in realtà ed è molto strano questo, perché ci sono squadre che possono giocare almeno su tre pedine, proprio per questo sarà un bel Giro. Ogni squadra avrà più tattiche. Con una Corsa Rosa così spumeggiante, e con poche tappe di trasferimento e tante insidie, aspettiamoci sorprese».

L'Italia si affida a Nibali, che però arriva in extremis dopo un infortunio.

«Può sorprenderci ancora una volta. Non mi aspetto molto, non sa neanche lui sa dove può arrivare, ma so solo che lui il Giro lo conosce meglio di chiunque altro. Senza chiedergli la Luna, lo vedremo davanti molto spesso».

Tanti giovani in questo Giro, segno che il movimento è sempre molto vivo.

«Abbiamo l'eccellenza del ciclismo italiano. Ci sono giovani di prospettiva come Battistella, da cui mi aspetto qualche squillo, ma anche Bettiol, Caruso, Masnada e Formolo. Ma poi vedo bene Ulissi, Moscon, il giovane sprinter Moschetti, Nizzollo e Viviani, oltre a Ganna, che è favorito per le crono e per la prima maglia rosa».

Siamo ancora lontani per vedere un italiano trionfare di nuovo in un grande Giro?

«Stiamo aspettando il dopo-Nibali. Vedremo come cresceranno Fabbro, Ciccone e Aleotti, che da ragazzino ha sfiorato il colpo nelle corse a tappe. Dobbiamo solo aspettare».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 05:01

