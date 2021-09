Continua la fuga del super Napoli Fiorentina, blitz da grande a Udine

Massimo Sarti

Sei vittorie su sei nel segno ancora di Osimhen per il Napoli, che resta a punteggio pieno superando di nuovo il Milan dopo il 2-0 dello stadio Maradona sul Cagliari dell'ex Mazzarri. Il nigeriano è scatenato, per la gioia di Spalletti. Nel primo tempo segna all'11' su assist di Zielinski, nella ripresa fa impazzire Godin e si procura il rigore trasformato con potenza da Insigne (57'). Il Napoli ha sempre in mano il pallino del gioco, con il risultato pressoché mai in discussione. Uno splendido derby all'Olimpico finisce con Sarri che esulta sotto la Curva Nord alzando al cielo l'aquila Olimpia. Mourinho e la Roma devono arrendersi per 3-2. Partenza sprint dei biancocelesti: al 10' segna di testa Milinkovic-Savic, al 19' raddoppia l'ex Pedro su assist di Immobile, con un'azione partita però da un contatto nell'area opposta tra Hysaj e Zaniolo. Al 41' accorcia Ibanez, che incorna su azione d'angolo. Al 63' Immobile conduce alla grande una ripartenza chiusa con il 3-1 da Felipe Anderson. La Roma rientra al 69' grazie ad un rigore concesso per un fallo di Akpa Akpro su Zaniolo e trasformato da Veretout. «Mai avrei immaginato tanta adrenalina e tanta gioia»: così Sarri, la cui Lazio si avvicina a -1 dalla Roma. Nelle partite del pomeriggio 4-2 dell'Empoli sul Bologna, con Arnautovic che manda sul palo un rigore sull'1-1. Di stretta misura, infine, i successi del Sassuolo sulla Salernitana (1-0, rete di Berardi al 54') e della Fiorentina sul campo dell'Udinese (0-1 con rigore di Vlahovic al 16').



Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 05:01

