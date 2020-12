Continua il periodo opaco della Lazio in campionato. Dopo il ko in casa contro il Verona, ecco il pari di Benevento, 1-1. I biancocelesti salgono a 18 punti in classifica, ma la zona Champions rischia di allontanarsi. Finisce così senza vincitori il derby degli Inzaghi. Le reti tutte nel primo tempo, con il solito super Ciro Immobile, al 25', e con il pareggio proprio al 45' di Schiattarella che ha rimesso in equilibrio la sfida tra Simone e Pippo Inzaghi. E domenica sera la Lazio affronta una sfida durissima, contro il Napoli all'Olimpico.

Nel pomeriggio brutto pari senza reti a Udine tra Udinese e Crotone; un punto che serve a entrambe, però, a muovere la classifica: i bianconeri si confermano tranquilli nella zona centrale, il Crotone fa un passo avanti nella lotta per la salvezza.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 05:01

