Continua a tenere, pur vacillando, l'argine del sistema sanitario lombardo eretto contro il coronavirus. Presidi di frontiera, come Bergamo, Brescia e Cremona, vengono alleggeriti costantemente, con il trasferimento di pazienti in altri ospedali. In tre giorni sono stati 180, 29 solamente ieri. Intanto però la marea sale e i contagiati aumentano a colpi di oltre mille al giorno: i casi accertati sono arrivati a 14.649, un incremento di 1.377 unità, mentre sono oltre 200 i decessi che, da due giorni a questa parte, si registrano quotidianamente (202 ieri). «Quella dei contagi non è più una crescita esponenziale, ma costante» è il mantra che si respira a Palazzo Lombardia. Ed è vero. Idem per le terapie intensive, che seguono una tendenza più o meno costante sui 50 ricoveri quotidiani (56 ieri). A voler guardare il lato meno negativo, crescono anche le dimissioni: 2.368, 357 in più di domenica. Osservando i numeri per provincia, Bergamo mantiene il record di positivi, arrivati a 3.760, 344 in più rispetto all'altroieri. Un dato in controtendenza con gli incrementi da oltre 4-500 persone degli ultimi due giorni. Preoccupa di più invece Brescia, dove i 445 contagi in più segnano un'impennata rilevante. A Milano città il virus non sembra sfondare (813 casi in tutto), ma la provincia fa registrare 1.983 positivi, ossia 233 nuovi casi. (G.Mig.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA