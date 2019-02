Conte sotto la sede Marotta ci scherza su

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Conte avvistato sotto la sede dell'Inter, ma Marotta taglia corto, «avrà fatto un giro in centro, più che legittimo». Ieri mattina, in corso Vittorio Emanuele e nei pressi del quartier generale nerazzurro. Antonio Conte ha preferito non rilasciare dichiarazioni sull'Inter, trincerandosi dietro a un no comment. Ma, a parlare, è stato Beppe Marotta. «Milano è una grande città, oltre che bella. E quindi mi sembra legittimo che un cittadino come lui possa passeggiare in centro. Noi abbiamo Spalletti che sta facendo bene, il club ha massima fiducia in lui». In entrata e in uscita, invece, nessuna operazione nelle ultime ore di mercato, con vittoria Inter sul fronte Perisic. L'appuntamento col croato per il divorzio è fissato a fine campionato.(A.Agn.)