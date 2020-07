Conte: «Servono i punti non le statistiche positive»

Alessio Agnelli

«A Verona per fare la partita e proporre gioco, come sempre. Ma facendo coincidere tutto con un risultato positivo, ciò che conta». Tre punti obbligati, specie dopo i passi falsi di Juve e Lazio, per riprendere il filo interrotto con la vittoria e lasciarsi alle spalle il Bologna. Antonio Conte, alla vigilia dell'impegno del Bentegodi (stasera, alle 21.45, diretta tv su Sky Sport) con l'11 di Juric, chiede alla sua Inter più concretezza e minor supponenza da grandi numeri ( post lockdown nerazzurri primi per possesso palla e per palloni giocati nell'area avversaria) rispetto a domenica «perché il problema è che puoi avere tutte le buone statistiche che vuoi, ma tutto deve poi coincidere con il risultato - ha sottolineato l'ex ct a InterTv-. Questi dati indicano che abbiamo sempre fatto la partita cercando di dominarla. Dal ko col Bologna si esce preparandoci per la sfida col Verona. Ed è meglio che arrivi subito, per conservare un po' d'amarezza e concentrarsi di più sulla gara. Dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo, ma vogliamo un risultato positivo. Accantonata la rabbia, Conte conferma infatti la completa fiducia in tutti i ragazzi della mia rosa, anticipando qualche cambio per turnover e defezioni varie (out per squalifica D'Ambrosio e Bastoni, per infortunio Barella, Sensi e Moses). Giocando impegni così ravvicinati con queste temperature, con tre punti in palio, è inevitabile che qualcosa si paghi- la chiosa del salentino-. Ma ho anche la possibilità di dar spazio a tutti, sapendo di venire ben ripagato nella prestazione, nell'attitudine e nella determinazione. Contro gli scaligeri si rivedranno Godin e Skriniar in difesa (a completare De Vrij), Biraghi in mediana (con conferme obbligate per Candreva, Brozovic e Gagliardini) e Sanchez (out Lautaro) in attacco al fianco di Lukaku.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA