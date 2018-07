Conte-Sarri, una pacnhina per due al Chelsea

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Una panchina per due: è la surreale situazione di stallo che regna nel Chelsea. Nel fine settimana Antonio Conte ha diretto il lavoro dei Blues, che si sono radunati a Cobham, pubblicando tra l'altro sul proprio profilo Instagram una foto con i membri del suo staff. Ma sul sito ufficiale del Chelsea, di immagini dell'ex ct azzurro, non ce ne sono. Roman Abramovich non ha ancora trovato un accordo con Conte per evitare, esonerandolo, di pagarli tutti i 10 milioni dell'ultimo anno di contratto. E non ha ancora la possibilità di prendere Maurizio Sarri, sempre vincolato al Napoli. Nelle ultime ore si sono rincorse varie voci. Per esempio che il Chelsea possa prendere Jorginho (che ancora non è andato al City) e Hysaj a condizioni gradite al club azzurro, che poi si ammorbidirebbe con i londinesi per Sarri.All'estero da registrare il ritorno al Guanghzou Evergrande di Paulinho. Dopo un solo anno al Barcellona, il centrocampista appena uscito dai Mondiali con il Brasile riabbraccerà la Cina e la squadra di Fabio Cannavaro, che lo ricompenserà con 14 milioni a stagione per 4 anni.C'è chi ha invece già svolto le prime amichevoli. Il Cagliari ad Aritzo ha battuto 9-0 la Rappresentativa Barbagia, l'Atalanta a Rovetta ha superato 7-0 la Rappresentativa Valseriana. «Siamo indietro. Ci servono almeno 4 giocatori importanti per essere competitivi». Così Gasperini sul mercato dei bergamaschi.