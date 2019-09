Conte-Sarri: il derby d'Italia è già iniziato

Marco Zorzo

Inizia la lunga settimana che porterà al derby d'Italia a San Siro, dove verranno accese le luci per la super-sfida Inter-Juventus. Ovvero Antonio Conte, nuovo condottiero nerazzurro, contro la Signora. Una sfida nella sfida, la sua: 16 anni in bianconero, 13 da giocatore e tre da tecnico, con altrettanti scudetti vinto sulla panchina juventina, prima del suo brusco addio. Datato il 15 luglio 2015 dopo appena tre giorni dall'inizio della preparazione.

Di fronte si troverà Maurizio Sarri. C'è una situazione che vede i due protagonisti ad Arezzo in B, nella stagione 2006-07: Sarri sostituisce Conte sulla pacnhina aretina, per poi essere esonerato, con il ritorno del salentino alla guida dei toscani. C'è poi l'altro cambio di tstimone tra i due, quello avvenuto l'anno scorso al Chelsea, con Sarri al posto dell'esonerato Conte, che aveva vinto nella sua prima stagione in Premier il campionato. Ma prima dell'attesa sfida tra sei giorni, c'è la Champions: domani la Juve ospita il Bayer, mercoledì Handanovic & C. rendono visita al Barcellona.

Inter-Juve non è solo la contesa tra i due tecnici in questione, ma è anche CR7 e compagni contro Lukaku & soci. Da una parte, quella bianconera l'estro del fenomeno portoghese, supportato dalle giocate geniali di Pjanic e di un centrocampo che non manca certo di inventiva. Dall'altra parte la robustezza di un'Inter che si è calata perfettamente nel Conte-pensiero. Tutti per uno, uno per tutti. E via quelli (Icardi, Nainggolan e Perisic) che potevano destabilizzare lo spogliatoio. Una cosa è certa: lo spettacolo a San Siro domenica non mancherà di certo. E siamo pronti a scommettere che non sarà uno 0-0 tra le prime due della classe.

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

