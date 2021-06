Conte: «Non farò il prestanome»

Alessandra Severini

Nessun passo indietro e un messaggio chiaro da recapitare al fondatore del M5s: voglio ristrutturare il Movimento e voglio farlo a modo mio. Giuseppe Conte detta le sue condizioni a Beppe Grillo e usa un'immagine chiara: «Non ha senso imbiancare una casa che necessita di una profonda ristrutturazione». Perché il Movimento «rischia una fase di declino» e «ha bisogno di una leadership forte, solida e chiara, mentre una diarchia non sarebbe funzionale». Dunque, l'obiettivo dell'ex presidente del Consiglio rimane la guida del Movimento e la piena autonomia: «Non sono disposto a fare da prestanome per un'operazione di facciata». E che Conte faccia sul serio lo si capisce dai prossimi step: già da oggi sarà diffuso fra gli attivisti il nuovo Statuto che prevede, accanto al capo politico a scadenza, la presenza di un consiglio nazionale e di alcuni vicepresidenti. Presto poi un incontro con i parlamentari. «La nuova leadership - ha spiegato poi l'ex premier - deve poter avere anche il controllo della comunicazione». La sfida che lancia a Grillo, con cui i rapporti rimangono tesi è lanciata: «Decida se essere un padre generoso o un genitore padrone che contrasta l'autonomia dei figli». Davanti all'ipotesi di un radicale cambiamento il Movimento appare spaccato e per ora è impossibile dire se e quando il nuovo Statuto verrà sottoposto al voto. E' evidente che il soggetto politico che Conte ha in mente strutturato, moderato, aperto alle alleanze - è lontano anni luce dal Movimento del Vaffaday creato dal comico genovese. Una metamorfosi iniziata in realtà già da un pezzo ma che in molti fra i pentastellati faticano ad accettare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

