Conte: «La strada è giusta ma troppi errori individuali»

Alessio Agnelli

Inter: obiettivo 2° posto e «la strada imboccata è quella giusta». Dalla rabbia post Bologna alla moderata soddisfazione dopo il 2-2 del Bentegodi, «perché con i ragazzi ho toccato corde molto semplici: ho detto loro che ero molto soddisfatto della prestazione contro il Verona e che dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo». Possibilmente con attenzione maggiore ai 3 punti, visto che «riuscire a vincere la partita o pareggiarla porta a giudizi più o meno positivi».

Ma Antonio Conte punta ancora sul bicchiere mezzo pieno, alla vigilia di Inter-Torino (stasera, alle 21.45, diretta tv su Sky Sport, arbitro Massa), confidando nella strada «del gioco e nella voglia di esprimersi ad alti ritmi, pressando e portando tanti uomini in fase offensiva» per superare i granata e agganciare la Lazio di Inzaghi al 2° posto in classifica. «Penso che nell'ultimo periodo stiamo pagando importanti errori individuali - ha proseguito l'ex ct -. Dovremo cercare di limitarli, anche perché il Toro ha una qualità di rosa superiore alla sua classifica e verrà a San Siro per far punti, ma il nostro obiettivo è vincere». Recuperato in extremis (ma in odore di panchina a favore di Lautaro e Sanchez) Romelu Lukaku. «Sta meglio e spero di averlo, ma sono anche per gli zero rischi - ha concluso Conte -. Stesso discorso per Moses, Sensi sta recuperando, Barella forse con la Roma. Vecino è disponibile».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 05:01

