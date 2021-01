Conte, l'insostenibile leggerezza di un'Inter che subisce troppi gol

Luca Uccello

Arrivare in finale di Coppa Italia è un obiettivo. Lo è per davvero. Stefano Pioli ci crede ma prima bisogna battere il Torino (ore 20.45 Rai 1, arbitro Valeri di Roma). «Per arrivare in fondo sono 5 partite, dobbiamo provarci e ci proveremo». Il Milan ci vuole provare ma «chiaramente non posso non tenere conto che con il Torino sarà la quarta partita in nove giorni, sicuramente andranno fatte le scelte giuste schierando in campo i giocatori che stanno meglio». Tra questi ci saranno Tonali e Brahim Diaz come Rafael Leao.

E Ibrahimovic? «Per Zlatan sarà una tappa importante, la cosa principale è aver superato il guaio muscolare. Deve ritrovare ritmo e minutaggio in più, e lo troverà». Dall'altra parte sarà la stessa cosa. Anche Giampaolo cambierà tanto. «Affronteremo un avversario che anche nell'ultima partita di campionato ci ha creato difficoltà, e quindi dovremo cercare di essere molto attenti e molto determinati».

Torino o no, Stefano Pioli non si stanca di fare complimenti alla sua squadra: «Potremo anche incappare in giornate no dal punto di vista tecnico ma il nostro spirito, la nostra mentalità, la nostra voglia di fare la partita, la nostra voglia di provarla a vincere non deve mai venire a meno. Per quanto mi riguarda è la caratteristica più bella di questa squadra, va mantenuta e possibilmente anche migliorata».

Facile comprendere il Pioli-pensiero: «Andare avanti in Coppa Italia, non perdere il primo posto in campionato. È importante stare sul pezzo con la testa, la prossima partita di campionato a Cagliari (lunedì 18, ndr) è importante, una sfida molto difficile, contro un avversario da prendere con le molle, che arriva da risultati negativi quindi molto determinato».

Lo scudetto? Risponde Frank Kessie: «Noi ci crediamo, il campionato si gioca per vincere. Il nostro obiettivo è tornare in Champions, ma è importante anche la Coppa Italia, un'altra competizione che si gioca per vincere. Noi lottiamo su tutti i fronti per arrivare più in alto possibile». Prima di affrontare la trasferta di Cagliari a Casa Milan arriverà l'agente di Calhanoglu. Si cercherà di trovare un accordo. Il turco chiede sempre 5 milioni, il Milan disposto ad arrivare massimo a 3,5 milioni di euro. Poi toccherà a Donnarumma. Ma senza fretta. Gigio vuole restare e il Milan è pronto ad aumentare ancora il suo ingaggio. Intanto è ufficiale l'addio di Leo Duarte: per il brasiliano prestito biennale ai turchi del Basaksehir FK.

