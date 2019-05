Conte, i giorni della firma: si aspetta Zhang

MILANO - Conte-Inter alla stretta finale. Dopo l'accordo sulla parola raggiunto nei due incontri con l'ad Marotta, fra l'ex ct della Nazionale e la Beneamata manca solo lo step del nero su bianco per legarsi in matrimonio per i prossimi 3 anni (ma non è da escludere un quadriennale) a 10 milioni a stagione. E la firma di Antonio Conte potrebbe arrivare a strettissimo giro di posta. Forse già entro questa settimana, indipendentemente dall'esito della corsa Champions nerazzurra (non imprescindibile il visto per il sì del leccese) e del totoallenatore Juventus per il dopo Allegri. O, al più tardi, all'inizio della prossima, per completare l'iter dell'esonero di Spalletti, atteso dal summit con Zhang e Marotta dopo l'ultimo verdetto del campo di domenica sera contro l'Empoli, e dare il via alle procedure d'ingresso di Conte, favoritissimo anche per i bokies d'oltremanica. Lo sbarco dell'ex ct alla Pinetina è bancato, infatti, da Stanleybet a 1,35, contro i 2,40 di una sempre più improbabile conferma di Spalletti. In terza piazza, ma staccatissimo (a 8,50), Josè Mourinho, già fuori dai giochi da un pezzo.

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

