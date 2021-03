Conte ha chiuso la porta Inter blindata: difesa super

Alessio Agnelli

Difesa bunker e uno Skriniar in formato The Wall: così Conte ha blindato l'Inter e lo scudetto. Non solo il miglior attacco del torneo, con 60 gol messi a segno (a una media di 2,5 a partita) in 24 turni di campionato, ma anche la seconda miglior difesa della serie A, con 24 reti incassate in altrettante giornate e un trend continuamente in calando dall'avvento di Milan Skriniar e di partita in partita, fino ad una media tricolore di un gol al passivo nelle ultime 7.

Se gli scudetti si vincono blindandosi dietro (almeno questa è stata la regola, con rare eccezioni, negli ultimi 2 lustri), l'Inter di Antonio Conte dall'inizio dell'anno, e dal big match del 17 gennaio con la Juve di Pirlo in particolare, sta davvero rasentando la perfezione in termini di tenuta difensiva, mettendo una seria ipoteca sul primo posto in graduatoria (al momento ad appannaggio di Madama, con 20 gol subiti, ma in 23 partite) a fine torneo.

La prima svolta, dopo un avvio choc da banda del buco all'insegna di 16 gol subìti nei primi 8 turni di campionato, è arrivata a fine novembre, con il ritorno di Skriniar nell'11 base, archiviato il Covid e il mercato (sino a fine settembre vicinissimo al Tottenham). Da allora 16 gare, con il gigante slovacco sempre in campo (14 partite dal 1° al 90°, 2, contro Samp e Benevento, sostituito all' 80' e al 73') e la metà delle reti subite (8 in totale) nelle prime 8 giornate, passando da una media di 2 incassate a partita a un più lusinghiero 0,5.

La seconda sterzata decisa, come detto, dal confronto diretto con Madama, dominato senza concedere nulla a Ronaldo e compagni e mettendo in fila 7 gare di A, con 6 clean sheet (contro Juve, Udinese, Benevento, Fiorentina, Milan e Genoa) e una solta rete al passivo (il gollonzo di Milinkovic Savic in Inter-Lazio del 14 febbraio) a 0,14 di media a partita. Insomma, per Conte e i suoi, numeri da scudetto, da ribadire anche domani sera al Tardini. Contro il Parma, una sola novità: Hakimi per Darmian. In odore di panchina Stefano Sensi.

