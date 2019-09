Conte già nella storia: come il Mago e Mancio Pure i ricavi da record

Alessio Agnelli

MILANO - Conte già nella storia dell'Inter: al debutto nessuno meglio di lui. Gli sono bastate cinque partite di campionato, condite da altrettante vittorie contro Lecce, Cagliari, Udinese, Milan e Lazio, per stabilire subito il primo record.

Dall'inizio della stagione e all'esordio in panchina, Antonio Conte non ha perso tempo, mettendo in carniere un filotto senza precedenti negli annali della Beneamata alla voce allenatori e assicurandosi il titolo di miglior rookie nerazzurro di sempre. Come l'ex ct, solo altri due mostri sacri della storia interista: il Mago Helenio Herrera, anno domini 1966-67 (quello della doppia beffa di Mantova, con scudetto alla Juve, e di Lisbona, con Coppa Campioni al Celtic), e il secondo Roberto Mancini, stagione 2015-16 (la seconda del Mancio-bis, con quarto posto finale), entrambi autori di un 5 su 5 come il salentino, ma con anni di rodaggio meneghino alle spalle.

La serie dello jesino dal via (Atalanta 1-0, Carpi 2-1, Milan 1-0, Chievo 1-0 e Verona 1-0) si interruppe alla sesta giornata con il tracollo (1-4) di Firenze. Quella del Mago della Grande Inter (Foggia 4-0, Vicenza 2-0, Atalanta 5-0, Spal 2-1 e Lecco 2-0) all'ottavo turno di campionato, con un pareggio a reti bianche contro la Roma e dopo altre 2 vittorie (Brescia 1-0 e Torino 2-0), per un totale di 7, attuale record nerazzurro di ogni tempo.

E prossimo, allettante obiettivo a portata per Antonio Conte, con Sampdoria e Juventus avvisate. Domani l'appuntamento a Marassi contro i blucerchiati di Di Francesco. Probabile un po' di turnover in ottica Barcellona (mercoledì, al Camp Nou). Intanto, è boom anche sul fronte societario, come ratificato dal CdA, che si è riunito ieri in viale Liberazione. Nella stagione 2018-19 il fatturato dell'Inter è salito a 415 milioni di euro, con una crescita del 20% rispetto ai 346 milioni dell'esercizio precedente. In linea con gli obblighi del FFP (30 milioni) le perdite.

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

