Conte, futuro allo United Mourinho torna al Real

Antonio Conte, che non ama salire in corsa, e a Madrid sarebbe salito in in una posizione scomodissima, con già mezzo spogliatoio in rivolta, tra l'altro. L'ex ct azzurro e condottiero del Chelsea, potrebbe prendere il posto di José Mourinho alla guida del Manchester United, che lo Special One quasi certamente lascerà a fine stagione. Il portoghese tornerebbe alla guida delle merengues, già guidare dopo i fasti del Triplete interista. Già, Florentino Perez, presidente del Real, ha affidato la panchina dei blancos a Solari: una scelta interna, visto che il successore di Lopetegui allenava il Castilla, la squadra satellite del Madrid.Mou resta il pallino di Perez, nonostante i suoi precedenti non fantastici a Madrid (solo una Liga e una Copa del re). E Conte è pronto per una nuova e stimolante avventura in Premier alla guida dei Red Davils.