Conte esalta il gruppo «Favoriti? Solo fesserie, ma il futuro è nostro»

«Inter favorita del girone B? Fesserie, ma vogliamo essere arbitri del nostro destino anche in Europa». Questa sera (alle 21, arbitro l'olandese Kuipers, diretta tv su Sky e Canale 5) i nerazzurri di Antonio Conte debutteranno nel gruppo B di Champions contro i tedeschi del Borussia Moenchengladbach, ma, nella rituale conferenza di vigilia, il tecnico salentino ha preferito concentrarsi sullo step by step, rispedendo al mittente (leggi Real Madrid) «ogni valutazione poco seria sulla realtà», ruolo di favoriti compreso.

L'etichetta va, infatti, affibbiata ai Galacticos di Zidane, uno squadrone «che ha vinto l'ultima Liga e che annovera giocatori da oltre 100 milioni in rosa, vincitori di tantissime Champions - ha proseguito l'ex ct-. Se sono loro gli sfavoriti, mi viene da sorridere. E forse sono io che sto perdendo di vista la realtà. Noi dobbiamo puntare a essere arbitri del nostro destino anche in Champions. Ovviamente, in positivo, questo è sicuro. Ma dire oggi dove possiamo arrivare è difficile».

L'obiettivo è la qualificazione agli ottavi, per cominciare e dopo la doppia eliminazione nella fase a gironi delle ultime due stagioni. E «in termini d'esperienza ripartiamo molto più attrezzati - ha sottolineato Conte -. Sicuramente il tasso è cresciuto grazie anche a quanto fatto da tutti l'anno scorso con la finale di Europa League. E, al gruppo, abbiamo aggiunto giocatori con esperienza di vendere come Vidal, che ci dà tanto».

Quindi, un passo alla volta, a cominciare dall'impegno di stasera con il Gladbach. E come è sempre stato in carriera per il salentino. «Mi manca un trofeo internazionale da allenatore? Diciamo che mi sto avvicinando: in 4 anni ho fatto un ottavo, un quarto, una semifinale e una finale... E sto imparando a godermi il percorso». Stasera l'ennesima ripartenza, con Bastoni e Nainggolan guariti dal Covid-19 («saranno in panchina»), Sensi e Brozovic («leggermente affaticati») a mezzo servizio ed Eriksen unica novità di formazione rispetto al derby.

