Conte: «È come una finale Non ci resta che vincere»

Alessio Agnelli

«Con il Real sarà una finale e non c'è scampo: conta vincere. Ma, dopo Madrid, sappiamo che se vogliamo possiamo». Yes, we can: prendendo in prestito lo slogan che proiettò Barack Obama alla Casa Bianca nel 2008.

Ma, alla vigilia della sfida dentro o fuori di Champions (stasera, alle 21, diretta tv Sky Sport, arbitro l'inglese Taylor) con il Real di Zidane, è proprio questo lo stato d'animo di Antonio Conte, prima della prova del campo. Un mix di fiducia e rispetto, per l'avversario, «perché sappiamo anche che passato recente ha questa grande squadra nella competizione».

Ma senza perdere di vista l'obiettivo: i 3 punti, obbligati, «dopo il ko di Madrid e i 2 precedenti pareggi nel girone. Non abbiamo tante vie di scampo - ha proseguito l'ex ct -, con umiltà e concentrazione dobbiamo cercare di vincere la partita, anche perché rimangono 3 gare e per qualificarci dovremo, se non vincerle tutte, fare almeno 7 punti. Il Real lo conosciamo, è una squadra molto forte. Ma, all'andata, abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con le nostre armi».

La ricetta del salentino per svoltare è di quelle semplici: «Più attenzione, umiltà e concentrazione». Unitamente al prossimo step da compiere: «Il definitivo salto di qualità, anche perché ci si aspetta tantissimo da noi - ha sottolineato Conte -. Le chiacchiere stanno a zero, dobbiamo passare ai fatti ed assumerci le nostre responsabilità: io, i giocatori, il club. Se vogliamo essere competitivi dobbiamo alzare tutti i livelli: qualità, fame, cattiveria. Dobbiamo avere più voglia di tutti». Rispondendo sul campo alle tante critiche, molte amplificate «perché è un dato di fatto che, con noi, si cerchi sempre di negativizzare il tutto a prescindere. Bisogna essere mentalmente preparati. Io lo sono, qualche giocatore forse un po' meno, ma dobbiamo farlo se vogliamo stare all'Inter».

Quindi, dentro tutti i titolarissimi contro il Real. E, per l'ex ct, un solo dubbio di formazione (tra Perisic e Young) in fascia sinistra. «Finora c'è stata troppa discontinuità - ha concluso Conte -. Una grande squadra non si può permettere di andare sotto di 2 gol così spesso. Col Real ci vorrà stabilità, e i nostri avversari la dovranno sentire. Sono convinto che faremo una grande gara».

Mercoledì 25 Novembre 2020

