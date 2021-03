Conte dolce-amaro tamponi negativi ma caos nazionali

Alessio Agnelli

Tamponi negativi: la capolista riammessa alla Pinetina dall'ATS, ma è caos Inter-Nazionali. Una buona notizia, festeggiata subito con un doppio allenamento (in mattinata un lavoro di riattivazione muscolare, nel pomeriggio una seduta tecnico-tattica a ranghi uniti) sui campi di Appiano nella giornata di ieri. E un'altra meno buona, anzi pessima, a giudicare dal fastidio prodotto in casa Inter dal secondo ok di giornata dell'agenzia sanitaria milanese: ossia quello, obbligato e legalmente inevitabile, per i 7 nazionali nerazzurri (Lukaku, Eriksen, Skriniar, Brozovic, Perisic, Hakimi e Radu) convocati dai rispettivi ct per gli impegni di questa tornata e già in patria da ieri per mettersi a disposizione. Se da un lato Antonio Conte non può che ritenersi soddisfatto, arginato il terzo focolaio (ieri solo una nuova positività nello staff) da Covid 19 e ritrovato il campo di allenamento, dopo 4 giorni di isolamento domiciliare e il rinvio di Inter-Sassuolo. Dal punto di vista dei nazionali, l'umore del salentino è invece nerissimo e conseguenza dell'escamotage (una legge internazionale che consente ai lavoratori di rientrare nel proprio paese di appartenenza per isolamenti fiduciari e quarantene) esercitato da 6 federazioni straniere (Belgio, Danimarca, Slovacchia, Croazia, Marocco e Romania) per forzare la mano con l'ATS. Dall'agenzia milanese è arrivato, infatti, il permesso di rientro in patria, ma a patto di trasferimenti con voli privati e di partecipare ai soli allenamenti, senza possibilità di giocare in gare ufficiali, fino al 31 marzo, data di fine isolamento (iniziato il 17). Ma condizioni facilmente aggirabile dalle Nazioni in questione, con pressioni sulle rispettive agenzie (da ieri responsabili di Lukaku e compagni) per strappare, in barba a Conte e al protocollo, anche i nullaosta per i match. Paradossalmente, il meno fortunato è Roberto Mancini, ancora privo di Bastoni, Barella e Sensi (ieri regolarmente ad Appiano per la ripresa) e senza leggi a cui appellarsi per il via libera. Ma corre voce di un permesso per esigenze lavorative, a sbloccare anche gli azzurri. Aspettiamo- ha chiosato il Mancio-. Speriamo di averli a disposizione entro mercoledì (domani, ndr). Partiti gli altri mi sembra che siano liberi

