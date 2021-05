Conte dice addio all'Inter: tifosi in rivolta contro Zhang

Alessio Agnelli

Conte-Inter, fine della storia. Di comune intesa e in regime di separazione consensuale per divergenze programmatiche, tecniche ed economiche. Antonio Conte e la società di viale Liberazione hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto (fino al 2022, a 13,5 milioni netti) del tecnico neocampione d'Italia, sancendo la brusca interruzione del progetto tecnico iniziato due anni fa e culminato con la conquista del 19° scudetto.

La fumata nera nel tardo pomeriggio di ieri e senza l'annunciato faccia a faccia fra l'allenatore salentino e il presidente Steven Zhang, non necessario, essendo Conte già messo al corrente di tutto (dal taglio del 20% al monte ingaggi - da 220 a 180 milioni-, a 1-2 big da sacrificare per generare 80 milioni di plusvalenze, fino a un mercato autofinanziato) dalla dirigenza e, quindi, solo nella condizione di accettare o declinare il nuovo business plan.

Ma da parte del tecnico è arrivato un secco no, con profonda delusione per quello che avrebbe potuto essere, e non sarà, con ulteriori rinforzi. Troppo limitante, infatti, il piano di austerity di Zhang Jr per le ambizioni di Conte. E a nulla è valso l'ultimo tentativo di ricomporre lo strappo da parte di Marotta e Ausilio.

Con ad e ds, l'ex tecnico nerazzurro si è accordato per la risoluzione di contratto, con buonuscita di 7 milioni e mezzo. E alle 19,20 l'annuncio: «FC Internazionale comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale con l'allenatore Antonio Conte - si legge nella nota -. Tutto il club desidera ringraziarlo per lo straordinario lavoro svolto, rimarrà per sempre nella storia dell'Inter».

E punto a capo. Per la panchina della Beneamata, ora, due candidati forti: Max Allegri (in trattative avanzate con la Juve, ma un tentativo verrà fatto) e Simone Inzaghi. Poi Mihajlovic, autopropostosi, e Sarri, a chiudere. Per Conte voce sempre più insistenti di Real. E dai tifosi (con due striscioni sotto la sede) solo rabbia. «Ridimensionare i Campioni è solo da c******i. Zhang prenditi le tue responsabilità o lascia la nostra città».

