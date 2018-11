Conte cerimoniere dei 50 anni di Azzurro

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Come si dice dei grandi artisti, Paolo Conte non ha bisogno di presentazioni. Il cantautore astigiano oggi e domani è al Teatro degli Arcimboldi, nell'ambito di JazzMi, con un doppio concerto che celebra i 50 anni di Azzurro. Quella canzone scritta per Adriano Celentano che a un certo punto portò per la prima volta il Molleggiato fuori dal genere rock'n'roll che sino ad allora era stato il suo genere prediletto. Lo fece con un testo misterioso e una vena nostalgica che saranno la cifra dell'avvocato col vizio del jazz, quando poi Conte divenne oltre che autore anche interprete.Partendo da questo compleanno speciale, lo spettacolo di Paolo Conte infila in scaletta i pezzi più celebri dell'Avvocato di Asti, tra tango, cha cha cha e jazz. Stasera serata speciale a favore di Airc. Domani si replica. Ed è appunto tutto esaurito. Ovviamente, come accade quando in scena sale un grande artista.