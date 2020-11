Conte, avvio flop: peggio solo De Boer e Heriberto Herrera

Alessio Agnelli

Disastr-Inter: Conte sul podio degli avvii più brutti di sempre. Escludendo la stagione 1921-22, la più deficitaria (ben 6 sconfitte e una sola vittoria nelle prime 7: ultimo posto alla fine, con doppio spareggio superato per restare nella massima serie) in assoluto negli annali della Beneamata. Ma fuori concorso per la particolarità dell'annata e per la fuga dei nerazzurri dalla Figc insieme a tutte le big (iscritte per un anno alla Lega Nord della CCI, confederazione calcistica italiana).

Antonio Conte, con l'1-1 di domenica a Bergamo, ha fatto registrare un altro record negativo, issandosi al terzo posto delle peggiori partenze dell'Inter in serie A dopo 7 giornate, preceduto soltanto da Heriberto Herrera e Franck De Boer. Con 3 vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta dall'inizio dell'anno calcistico, l'ex ct ha messo, infatti, in cascina 12 punti, peggiorando sensibilmente il bottino della scorsa stagione (18 punti e 2° posto in classifica, a fronte del 7° attuale) e sprofondando ai livelli dell'omonimo paraguaiano del Mago e del professorino olandese, esonerati per demerito.

De Boer raggranellò la miseria di 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) in 7 turni di campionato nel 2016-17, prima di essere cacciato all'undicesima dopo altri 3 ko. Al suo posto Pioli, poi esonerato a sua volta nel finale e sostituito da Vecchi per le ultime 3, con 7° posto a bocce ferme. Solo 8 (assegnandone 3 a vittoria) invece i punti raccolti da Heriberto Herrera nel 1970-71. Dopo 7 gare con 3 ko, 2 pareggi e 2 soli successi il benservito dell'Inter a favore di Giovanni Invernizzi, che non ne perse più una, collezionando 17 vittorie e 6 pari nelle restanti 23, insieme ad un tricolore in rimonta sul Milan.

E per Conte un precedente benaugurante anche per la stagione in corso, con 5 lunghezze di distacco dai rossoneri di Pioli già da recuperare, ma a patto di cambiar marcia e registro dopo la sosta.

Durante la quale, per l'ex ct, i soliti problemi di rosa corta, con 16 nazionali in giro per il mondo e l'ad Marotta che invoca «parità di trattamento da parte delle Asl».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 05:01

