Conte amaro: non gli resta che l'Europa League

Conte al terzo semaforo rosso stagionale e «c'è grande fastidio, punto e basta». Dopo Champions League e Coppa Italia, già salutate tra un rammarico e l'altro, l'Inter del salentino da mercoledì sera si è allontanata anche dall'obiettivo-scudetto, scivolando a -8 dalla Juve a 11 giornate dal termine e sancendo, di fatto, l'uscita di scena di Handanovic e compagni dopo il 3-3 col Sassuolo.

Troppi i punti di distacco dalla capolista e, a conti fatti, troppe anche le occasioni fallite in stagione dalla Banda Conte, per poter restare in scia di Madama e «c'è molta delusione da parte mia e dei miei ragazzi, questo è indubbio - ha sottolineato l'ex ct ai microfoni di Sportmediaset -. Anche perché quando giochi questo tipo di partita, dove c'è un grande dispendio di energia e hai la possibilità di vincerla nonostante le difficoltà in una zona nevralgica del campo e le defezioni che c'erano anche oggi, la devi portare a casa e devi incamerare i tre punti. Col Sassuolo non l'abbiamo fatto e dispiace».

Anche in considerazione degli sbandierati propositi di rimonta e già da archiviare a favore dell'Europa League, l'ultimo trofeo a portata e nuova priorità della Banda Conte.

Il prossimo mese di campionato dovrà servire da palestra per l'ottavo in gara secca col Getafe, in programma il 5 agosto, e per il prosieguo della competizione, che si concluderà il 21 con la finale di Colonia. Anche perché le prossime gare di serie A saranno all'insegna delle defezioni (sempre out Sensi e Vecino. Per domenica sera (fischio d'inizio alle 21,45) a Parma sempre in dubbio anche Brozovic) per infortunio e per squalifica. Di ieri, infatti, la pesante stangata del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, all'indirizzo di Milan Skriniar, dopo l'espulsione contro il Sassuolo «per doppia ammonizione ed espressione offensiva accompagnata da un'esclamazione blasfema». Per lo slovacco tre giornate di stop (niente Parma, Brescia e Bologna) e 10mila euro di multa.

Ma non solo. Squalificato per un turno anche Antonio Conte, in diffida e ammonito contro il Sassuolo. Per l'ex ct solo un posto in tribuna domenica al Tardini di Parma.

