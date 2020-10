Conte alla fine si tiene Nainggolan, addio Joao Mario e Asamoah

Alessio Agnelli

Al fotofinish saltati Moses e Gervinho: l'Inter si consola con le uscite di Joao Mario e Asamoah e si tiene Nainggolan. Ultimo giorno di mercato frenetico in viale Liberazione, a dispetto del nulla di fatto alla voce innesti last minute.

Fin dalle prime ore del mattino e per tutto il pomeriggio di ieri, Marotta & Ausilio hanno provato a regalare a Conte un altro esterno a tutta fascia e una quarta punta di rodata esperienza, ma senza arrivare alla quadra con Chelsea e Parma per Victor Moses e Gervinho. Ovvero i candidati forti nella notte di domenica, ma sfumati nelle ultime 24 ore di trattative per oggettivi limiti temporali (lo scambio di prestiti Pinamonti-Gervinho, imbastito solo ieri pomeriggio) e differenti modalità (Moses: a titolo definitivo per i Blues, in prestito per Suning) di chiusura.

L'ultimo colpo in entrata è stato infatti Matteo Darmian, ufficiale da ieri mattina («a titolo temporaneo dal Parma con obbligo - a 2,5 milioni, ndr - di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo» la nota dell'Inter) dopo l'iter d'ingresso in nerazzurro, espletato venerdì, e l'ultima gara con i Ducali (30' contro il Verona) di domenica.

L'ex United sarà a disposizione di Conte da domani, alla ripresa degli allenamenti di squadra ad Appiano. Proprio come Radja Nainggolan, escluso dalle ultime due trasferte contro Benevento e Lazio per la trattativa in corso con il Cagliari, ma da ieri un rinforzo in più a tutti gli effetti.

Per il belga, Suning si è, infatti, impuntato: 10 milioni cash (più il cartellino del baby Ladinetti) o non se ne fa nulla. E Giulini non ha alzato la posta, lasciando il Ninja agli ordini dell'ex ct. A snellire la rosa di Conte sono stati, invece, Joao Mario e Kwadwo Asamoah.

Il portoghese sistemato da Federico Pastorello (ieri in viale Liberazione a più riprese) allo Sporting Lisbona, club che lo ha formato, con la formula del prestito con diritto di riscatto (a 12 milioni).

Il ghanese, liberato a parametro zero dall'Inter (ieri definita con Edoardo Crnjar la risoluzione di contratto dell'ex Juve) e pronto ad accasarsi alla Sampdoria. E, tra le uscite minori, anche quella di Lorenzo Pirola, difensore classe 2002, in prestito al Monza di Berlusconi e Galliani.

